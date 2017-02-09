Шеф-редактора Znak.com Аксану Панову вызвали на допрос в полицию, сообщается на сайте интернет-издания.

Допрос связан с заявлением организации «Народно-освободительное движение» (НОД), попросившей проверить издание на наличие иностранного финансирования.

Как выяснилось, допрос состоялся еще во вторник, 7 февраля.

«В УВД Екатеринбурга поступило заявление, что мы являемся иностранными агентами, и они начинают проверку, потому что это вопрос национальной безопасности страны. Нас спрашивали, финансируемся ли мы, получаем ли финансовую помощь из-за рубежа. На все это получили ответ "нет"», — рассказала Панова Интерфаксу.

Панова отмечает, что деятельность СМИ не регулируется законом о так называемых «иностранных агентах». У Znak.com нет иностранного финансирования, заверила она.

Заявление с просьбой проверить Znak на предмет получения иностранного финансирования подало самарское отделение НОД. По словам главы отделения Дмитрия Гуренкова, заявление решили написать после пресс-конференции президента России Владимира Путина в минувшем декабре.