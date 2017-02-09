Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 патрулировали нейтральные воды в районе Баренцева и Норвежского морей, а также Атлантического океана, сообщил «Новой газете» официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

Два Ту-160 выполняли задачи по плану воздушного патрулирования. Экипажи выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78»

«На отдельных этапах маршрута патрулирования Ту-160 сопровождались самолетами иностранных государств, в том числе и летчиками ВВС Великобритании, для которых сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня», — рассказал он.

Спикер Минобороны заверил, что все полеты воздушно-космических сил выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в четверг ВВС Великобритании объявили, что британские истребители «Тайфун» поднимались для сопровождения российских бомбардировщиков. Генштаб вооруженных сил Франции также подтвердил, что истребители «Мираж-2000» с базы Ланн-Биуе и «Рафаль» с базы Сен-Дизье поднимались на сопровождение двух Ту-160.