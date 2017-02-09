Гражданского активиста Марка Гальперина приговорили к 10 суткам административного ареста, передает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Ксению Костромину.

Реутовский суд признал оппозиционера виновным по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Ранее стало известно, что против Гальперина завели дело по статье Кодекса об административных правонарушениях.

В беседе с ТАСС Костромина предположила, что дело связано с попыткой Гальперина во вторник скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

Гальперина задержали ранее в четверг. До суда он находился в отделении полиции. По словам его соратника Романа Ковалева, его якобы задержали за то, чтор он ушел из отделения, куда был доставлен после допроса у следователя.

Речь идет о задержании во вторник, 7 февраля. Тогда Гальперина отвезли в полицию для оформления протокола об административном нарушении. «Через некоторое время ушел оттуда, причем его паспорт остался у полицейских», — рассказал активист.

Перед задержанием Гальперин пытался скрыться, он выпрыгнул с балкона, но его задержали полицейские.

В тот день в квартире Гальперина проводились обыски по делу о «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ». Дело возбуждено по факту размещения в интернете видео с интервью Гальперина, записанным на Красной площади.