Самолеты ВКС России действовали в плановом режиме при налете на Эль-Баб, в результате которого погибли турецкие солдаты. Возможной причиной происшествия стали действия турецкого командования, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в органах военного управления.

По данным издания, координаты целей для нанесения ударов были выбраны на основе космической и агентурной разведки и заранее согласованы по линии генштабов обеих стран и командования авиационных группировок. При этом налет совершали опытные экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 М и Су-34, а также штурмовиков Су-25 СМ, которые ранее проводили совместные операции с турецкими ВВС.

Подготовка вылета в четверг, 9 февраля, проходила как обычно. Получив задание, самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, опознали цели в провинции Эль-Баб и сбросили бомбы «без критических отклонений». Однако, вернувшись в Хмеймим, российская сторона была оповещена об инциденте. Как отмечает «Ъ», о нем сразу же сообщили высшему военно-политическому руководству страны.

Источники газеты предположили, что одной из причин трагедии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат. «Ъ» пишет, что эта гипотеза будет подтверждена или опровергнута в результате совместное расследование причин происшествия.

«Коммерсант» отмечает, что, судя по первой реакции Анкары, инцидент, в результате которого погибли трое турецких военных, не приведет к охлаждению отношений с Россией.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар российских истребителей по турецким военным в Сирии произошел из-за «несогласованности координат».

9 февраля Генштаб Турции сообщил, что российская бомба попала по месту расположения турецких военных, убив троих и ранив 11 человек. Российская сторона назвала инцидент несчастным случаем, а Владимир Путин лично выразил соболезнования своему коллеге Реджепу Эрдогану.