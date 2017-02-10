Более 400 черных дельфинов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand и The Guardian.

Большинство из них погибли, однако волонтерам и специалистам удалось спасти около 100 дельфинов. Добровольцы носили их на руках, чтобы утром вместе с приливом отправить в открытое море, однако во второй половине дня после отлива 90 из них вернулись на берег, пишет The Guardian. Люди принесли ведра, полотенца и простыни, чтобы охлаждать и увлажнять тела китов.

В Департаменте охраны природы Radio New Zealand рассказали, что инцидент стал одним из самых массовых происшествий, связанных с гибелью китов и дельфинов в регионе. По данным представителей ведомства, 416 дельфинов выбросились на мель в течение ночи, причем 250–300 особей из них уже были обнаружены мертвыми. В масштабной спасательной операци участвую более 500 волонтеров, уточнили в департаменте.​

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. Ежегодно на новозеландское побережье выбрасывается около трехсот млекопитающих. Данный случай стал третьим по масштабам за всю историю Новой Зеландии. В 1918 году на берега островов Чатем выбросилась тысяча китов, а в 1985 году 450 животных погибли неподалеку от Окленда.

До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.