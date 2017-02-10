Апелляционный суд в США признал основания для приостановки действия указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики законными, сообщает Reuters.

Решение трех судей было единодушным. Они пришли к выводу, что требование Белого дома немедленно отменить запрет ради безопасности страны является безосновательным.

«Правительство не смогло привести серьезных обоснований, что введение запрета на въезд мигрантов из семи стран оправдывается соображениями национальной безопасности. Вместо того, чтобы предоставить доказательства, Белый дом занял позицию, согласно которой мы вообще не должны оценивать это решение», — заявили в суде.

Дональд Трамп назвал решение суда политическим и пообещал, что его администрация в итоге выиграет дело, также передает Reuters.

«Увидимся в суде! На кону безопасность страны», — отреагировал Трамп. Сообщение в твиттере американского президента написано капслоком.

Эксперты, сообщает РИА Новости, не исключают, что дело может дойти до Верховного суда США.

В Министерстве юстиции США заявили, что в настоящее время изучают решение апелляционного суда, а также рассматривают возможности для дальнейших действий.

Указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США, был подписан в конце января. Он привел к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама. Для России последствием указа стало ужесточение правил выдачи виз.