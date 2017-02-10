Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский написал письмо российскому куратору региона, вице-премьеру России Дмитрию Рогозину, в котором попросил у России денег на аудит госрасходов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо.

Красносельский пишет Рогозину, что высокие госрасходы стали «одной из основных причин экономических проблем». Сейчас в Приднестровье готовят новую концепцию налогово-бюджетной политики, в рамках которой обсуждают сокращение госрасходов. Перед оптимизацией затрат необходимо провести аудит эффективности госрасходов, отмечает глава Приднестровья.

«Прошу вас, уважаемый Дмитрий Олегович, оказать содействие в рассмотрении вопроса о выделении финансирования для проведения аудита и выработки рекомендаций по повышению эффективности госрасходов российскими аудиторскими компаниями», — просит Красносельский.

Источник в правительстве России подтвердил газете факт получения письма. По данным «Ъ», документ уже передан на рассмотрение в Минфин России. «Обращение в работе. Ждем предложений от ведомств», — сообщил источник издания.

Вопрос о выделении денежных средств Приднестровью на проведение аудита может быть поднят главой правительства ПМР Александром Мартыновым, который сегодня прибудет с визитом в Москву, добавляет «Коммерсант».