Ни один из фигурантов уголовного дела о госизмене и хакеров из группы «Шалтай-Болтай» пока не пошел на сделку со следствием, сообщил источник Интерфакса, знакомый с ситуацией.

«На данный момент ряд обвиняемых признали свою вину — кто полностью, а кто частично. Но ни один из фигурантов на сделку с правосудием пока не идет. Видимо, не дозрели еще», — сказал он.

Вместе с тем собеседник агентства не исключил, что в будущем обвиняемые будут сотрудничать со следствием и дадут согласие на особый порядок суда — признают вину в обмен на мягкий приговор.

«Такой сценарий вполне реальный», — добавил источник.

Ранее в четверг двое участников «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали свою вину.

В настоящее время следствие устанавливает других участников хакерской группы «Шалтай-Болтай». В минувшую среду Интерфакс сообщал, что круг фигурантов дела о госизмене и дела хакерах в скором времени может расшириться, и не исключены новые задержания.

Срок следствия по делу «Шалтай-Болтай» продлен до 7 апреля.

Сотрудникам Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России предъявлено обвинение в госизмене (ст.275 УК РФ), а именно передаче сведений, составляющих гостайну, представителям иностранного государства, группе хакеров инкриминируется ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По делу арестованы начальник отдела ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, а также Владимир Аникеев, которого называют создателем хакерской группы, и его сообщники Александр Филинов и Константин Тепляков.

Участники хакерской группы «Шалтай-Болтай» специализировались на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников.