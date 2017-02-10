Производители молочных продуктов предупредили министра сельского хозяйства Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию, пишет «Коммерсант».

Письмо Ткачеву на прошлой неделе написал Национальный союз производителей молока («Союзмолоко», включает Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и др.).

Он попросил главу Минсельхоза изменить ранее принятое решение Россельхознадзора об ограничении ввоза сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных.

Речь идет о 25 субъектах России, включая Татарстан и Ростовскую область, которые, по данным «Союзмолока», входят в пятерку лидеров по производству молока в стране.

Решение службы, считают участники рынка, вызовет перебои с поставками сырья. Авторы письма поясняют, что поставка молока из этих регионов возможна только после его пастеризации, но у большинства производителей нет для этого необходимого оборудования. Это означает полное прекращение поставок за пределы региона, что негативно скажется на производителях.

«Союзмолоко» подчеркивает, что для заводов, закупающих молоко в других регионах, эти ограничения грозят дефицитом сырья и ростом цен на него. В свою очередь, это приведет к росту цен на конечный продукт.

В свою очередь в Россельхознадзоре письмо Ткачеву назвали «пиаром», отметив, что не разделяют опасений участников рынка по поводу возможных перебоев в работе молочных заводов и поставках сырья.