В России вышла в обращение марка в честь убитого в Анкаре российского посла Андрея Карлова, сообщает акционерное общество «Марка», обеспечивающее филиалы ФГУП «Почта России» государственными знаками почтовой оплаты, а также различными видами филателистической продукции.

Фото: АО «Марка»

Марка выходит в рамках продолжения серии «Герои Российской Федерации». Она отпечатана тиражом 135 тысяч экземпляров. Номинал — 19 руб.

На марке изображен портрет российского посла и медаль «Золотая Звезда». К выпуску марки также будет издан конверт первого дня и изготовят специальный штемпель для Москвы.

В конце января стало известно, что в Москве появится улица в честь Карлова. В честь Карлова также назовут школу № 648 на севере Москвы, где он учился.

В Анкаре, где произошло убийство, в честь Карлова переименовали улицу, где располагается российское посольство.

Дипломата Андрея Карлова убили в Анкаре 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок». Ответственность за убийство взяла на себя сирийская вооруженная группировка «Джейш аль-Фатх».

В МИД России и в Совбезе ООН произошедшее назвали террористическим актом. Указом президента России Карлову посмертно присвоено звание Героя России.