Конституционный суд России признал законным применение уголовной ответственности за нарушение правил проведения митингов.

Конституционный суд также признал законной уголовную ответственность за три нарушения правил проведения митингов в течение 180 дней.

Суд отклонил жалобу осужденного активиста Ильдара Дадина на статью 212.1 УК России.

Заседание по жалобе Дадина прошло в конце января. Его представители Ксения Костромина, Алексей Липцер и Сергей Голубок подтвердили доводы, изложенные в жалобе, в частности, нарушение статьей 212.1 УК РФ права на свободу мирных собраний, права на свободу выражения мнения, права не быть повторно осужденным за одно и то же деяние.

Статью 212.1 внесли в Уголовный кодекс в июле 2014 года. Ильдар Дадин стал первым осужденным по этой статье. В декабре 2015 года Басманный суд приговорил его к трем годам лишения свободы статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет.