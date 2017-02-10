Конституционный суд признал уголовную ответственность за неоднократное нарушение на митингах
Конституционный суд России признал законным применение уголовной ответственности за нарушение правил проведения митингов.
Конституционный суд также признал законной уголовную ответственность за три нарушения правил проведения митингов в течение 180 дней.
Суд отклонил жалобу осужденного активиста Ильдара Дадина на статью 212.1 УК России.
Заседание по жалобе Дадина прошло в конце января. Его представители Ксения Костромина, Алексей Липцер и Сергей Голубок подтвердили доводы, изложенные в жалобе, в частности, нарушение статьей 212.1 УК РФ права на свободу мирных собраний, права на свободу выражения мнения, права не быть повторно осужденным за одно и то же деяние.
Статью 212.1 внесли в Уголовный кодекс в июле 2014 года. Ильдар Дадин стал первым осужденным по этой статье. В декабре 2015 года Басманный суд приговорил его к трем годам лишения свободы статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет.