Сумма потенциальной экономии по 817 договорам на поставку детского питания, которые были, по предварительным данным, незаконно заключены директорами школ и детсадов в Волгодонске, ориентировочно могла бы составить порядка 35 млн руб. Такие выводы содержатся в докладе городской Контрольно-счетной палаты (КСП) по итогам проверки. Об этом «Новой газете» рассказала председатель палаты Татьяна Федотова.

Напомним, в конце января «Новая газета» писала о том, что директора 56 образовательных учреждений могут стать фигурантами уголовных дел, поскольку заключили договоры сроком на один год на поставку продуктов питания с единственным поставщиков. Как утверждал источник газеты, управление образования обязало их это сделать под угрозой увольнения.

Как рассказала Федотова, КСП проверила десять образовательных учреждений. В результате выяснилось, что по договорам, которые они заключили, потенциальная экономия средств могла бы составить 6,5 млн руб. По всем же договорам, как было сказано выше, экономия могла бы составить 35 млн руб.

Общая стоимость заключенных договоров составила более 152 млн руб, из которых большая часть (129 млн руб.) — внебюджетные средства, остальные 22,6 млн руб. — деньги из бюджета.

В ноябре-декабре прошлого года были отменены электронные аукционы за заключение договоров с поставщиками продуктов. Как заявила Федотова, проверкой КСП установлено, что необходимости в этом не было.

После отмены электронных аукционов закупки были сделаны у единственного поставщика на основании пункта 5 ч.1 ст. 93 ФЗ№ 44. Как пояснила в беседе с «Новой» Федотова, согласно этому пункту заказчик может сделать закупку у единственного поставщика, однако сумма одного контракта не должна превышать 100 тыс. руб., а общая сумма контрактов не должна превышать в сумме по году 2 млн руб. В девяти из десяти проверенных учреждений договора были заключены с нарушениями, отметила Федотова.

В ходе проверки обнаружили и другие нарушения, в частности, были нарушены нормы питания учащихся, превышена среднемесячная стоимость набора продуктов питания. Руководители учреждений пояснили проверяющим, что основной причиной нарушений является рост цен на продукты питания. Для того, чтобы скорректировать среднемесячную стоимость набора продуктов питания, уменьшили размеры порций и исключили отдельные блюда из меню, в частности, из детского рациона исчезли фрукты и кондитерские изделия.

В настоящее время проверку инцидента также проводит прокуратура Волгодонска.

В пресс-службе городской администрации «Новой» сообщили, что руководитель управления образования Анна Пустошкина временно отстранена от работы. До окончания проверок исполняет обязанности ее заместитель Ирина Юдина.