Приговор Ильдару Дадину, осужденному за неоднократное нарушение правил проведения митинга, должен быть пересмотрен. Решение об этом принял Конституционный суд России.

«Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру», — говорится в постановлении суда.

Это связано с тем, что на момент рассмотрения дела активиста, решения по его административным правонарушениям не вступили в законную силу.

Помимо этого, КС предложил законодателям внести изменения в статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за неоднократные нарушения правил проведения митингов и пикетирования.

Отметим, что ранее в пятницу Конституционный суд отклонил жалобу Дадина на статью 212.1 УК России и признал законным применение уголовной ответственности за нарушение правил проведения митингов.

Статью 212.1 внесли в Уголовный кодекс в июле 2014 года. Ильдар Дадин стал первым осужденным по этой статье. В декабре 2015 года Басманный суд приговорил его к трем годам лишения свободы статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет.