Новая газета

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Госдума приняла закон о бессрочной приватизации жилья

Политика

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На пятничном заседании Государственная дума в третьем чтении приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья. 

Изначально законопроект пролонгировал право приватизации до 2020 года только отдельным категориям граждан — крымчанам и жителям аварийных домов. Принятый Госдумой закон исключает из законодательства норму, по которым возможность бесплатной приватизации жилья была доступна до 1 марта 2017.

Таким образом, граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.

Напомним, во вторник 7 февраля, премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с инициативой бессрочной всеобщей приватизации. 

Мария Константиниди

Теги:
госдума, медведев, крым, приватизация

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