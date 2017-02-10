В отношении вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации агентства, Гриценко, курирующего в регионе сферу строительства, заподозрили в хищении средств, выделенных на строительство в Сочи перинатального центра.

В приемной вице-губернатора информацию об уголовном деле комментировать отказались. В прокуратуре Краснодарского края «Новой газете» сообщили, что не располагают данными о деле в отношении Гриценко.

В начале февраля СМИ сообщали, что Гриценко допросили краснодарские следователи, расследующие хищение 200 млн рублей из краевого бюджета. Деньги предназначались для строительства перинатального центра в Сочи. Для вывода средств, писал «Коммерсант», мог использоваться КБ «Кубанский универсальный банк», у которого в октябре прошлого года была отозвана лицензия.