Власти Панамы задержали основателей юридической компании Mossack Fonseca, передает Sueddeutsche Zeitung. В офисе проходят обыски.

Саму компанию власти назвали «криминальной организацией».

По информации издания, Юрген Массак и его партнер Рамон Фонсека связаны с коррупционным скандалом в бразильской нефтяной компании Petrobras.

Напомним, в прошлом апреле Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год. В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, отношения к которым имеют, кроме прочих, 12 мировых лидеров, их приближенные и родственники.

Дело о коррупции в Petrobras открыто в 2014 году. Предполагается, что менеджеры Petrobras получали комиссионные за подписанные с подрядчиками контракты. Суммы контрактов завышались, а деньги шли на подкуп политиков. Отмечается, что часть средств потрачена на избирательную кампанию в 2014 году. Так, из-за коррупционного скандала от должности отстранили президента Бразилии Дилму Руссефф.