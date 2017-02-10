Четвертая волна сноса объектов самостроя, которые попали в список постановления правительства Москвы от 13 декабря 2016 года, начнется после 14 февраля. Об этом сообщает Госинспекция по недвижимости.

К сносу запланировано 13 объектов: в частности, в Северо-Восточном округе вдоль аллеи на тротуаре по улице Егора Абакумова, в Северо-Западном округе на улице Маршала Василевского. Снос пройдет в светлое время суток.

Срок на добровольный демонтаж 51 из 54 объектов, признанных самостроем, уже окончен. Для двух объектов время отведено до 11 февраля. Источник агентства уточнил, что срок на добровольный снос отводился с учетом высоты и плошади незаконной постройки. Так, для объекта на Кронштадском бульваре площадью более 3,5 тысяч срок истекает 26 февраля.

При этом, как сообщили в Госинспекции, три четверти объектов «четвертой волны» владельцы согласны демонтировать добровольно. Компенсация за снос объекта незаконного строительства своими силами составляет 55, 5 тысяч рублей на каждый квадратный метр недвижимости. Если при демонтаже город оказывал содействие, то компенсация составит 51 тысячу рублей за метр.

Напомним, уже прошло три этапа сноса самостроя в Москве. В декабре 2015 года правительство Москвы опубликовало постановление, признающее 104 торговых зданий столицы самостроем. Собственники малого бизнеса, у многих из которых были документы, подтверждающие законность построек, назвали решение несправедливым. Тем не менее снос начался в ночь с 8 на 9 февраля 2016. Эта ночь получила известность как «ночь длинных ковшей».

Вторую часть попавших в список зданий снесли в конце августа. Тогда производился снос 107 построек, которые были расположены в зонах с особыми условиями использования территорий. Так, 84 объекта были расположены в охранных зонах метрополитена.

Третья волна сноса признанных самостроем павильонов прошла 5 декабря 2016 года. Тогда было снесено всего 4 торговых павильона, а все остальные из 43, включенных властями в список демонтажа, собственники обязались разобрать самостоятельно.