В детском оздоровительном лагере «Исток», находящемся в помосковном городе Фрязино отравились 13 воспитанников. Медики диагностировали у детей острый гастрит.

«10 февраля 2017 года в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что в одном из санаториев в городе Фрязино Щелковского района Московской области отравилось 13 детей, у которых медики диагностировали острый гастрит», — сообщили в Следственном комитете.

Менеджер лагеря Герман Кромер рассказал «Новой газете», что на данный момент факт отравления детей именно лагерной пищей не потдвержден, еда сейчас проходит проверку на вирусную инфекцию.

Кромер предположил, что отравились дети той едой, которую привезли с собой: «Дети спокойно проносят всякие съестные припасы», — рассказал он.

Также Кромер отметил, что из 450 человек, находящихся в лагере на данный момент, отравились 13 детей и 1 взрослый.

«Либо локальный вирус, либо дети привезли из дома», — резюмировал собеседник «Новой газеты».

Летом 2015 года по России прокатилась волна массовых отравлений детей в летних лагерях. Случаи отравления происходили в Саратовской области и Приморье.

В в 2015 году в сочинском пансионате «Дельфин» отравились более 50 детей. Руковдство учреждения попыталось скрыть этот факт, однако о недомогании детей вскоре стало известно. Возможными причинами отравления назвали некачественную еду из столовой и грязную морскую воду с местного пляжа.

Елизавета Королькова