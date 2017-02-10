Следственный комитет Российской Федерации по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства через социальные сети.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 5 февраля 2017 года 13-летняя ученица 7-го класса одной из школ города Красноярска совершила попытку самоубийства после поступивших ей от неустановленных лиц через социальную сеть сообщений, провоцирующих суицидальное поведение. Девочке была своевременно оказана помощь, ее удалось спасти», — сообщили в СК.

В данный момент идет предварительное следствие: выясняются обстоятельства преступления, круг причастных лиц, условия проживания девочки, ее аккаунты в соцсетях.

Читайте также Группы смерти (18+)

В настоящее время по делу о доведении подростков до самоубийства под арестом находится один из администраторов так называемых «групп смерти» Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис.

По последней информации, он был признан вменяемым по итогам экспертизы.

Лису предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.

В мае 2016 года обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева провела расследование и выяснила, как детей склоняют к самоубийству.

Елизавета Королькова