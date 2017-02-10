Роскомнадзор не выносил руководству радиостанции «Эхо Москвы» официального предупреждения о допущенных нарушениях. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Речь идет не о предупреждении, как об этом сообщили СМИ, а об информационном письме, которое Роскомнадзор направил руководству «Эха Москвы» и еще ряду изданий. Письмо о том, что до определенного срока нужно предпринять ряд технических действий, касающихся структуры собственности юрлица», — сказал Ампелонский.

Пресс-секретарь ведомства добавил, что Роскомнадзор находится на постоянной связи с гендиректором и главным редактором «Эха Москвы», а потому «нет ни малейших сомнений в том, что они приведут все технические моменты в соответствие с законом». Говоря о мерах, которые могут быть приняты в отношении «Эха Москвы» в случае неисполнения требований, Ампелонский отметил, что не хотел бы говорить об этом в сослагательном наклонении.

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов пояснил RNS, что претензии ведомства связаны c присутствием американской компании в капитале.

«Предыдущая трактовка закона предполагает, что иностранные совладельцы СМИ могут иметь до 20%, американская компания имеет в "Эхе Москвы" 15,92%. Это письмо свидетельствует о новой трактовке закона. И вообще по нему — иностранная компания не может быть совладельцем медиа в Российской Федерации», - объяснил Венедиктов.

Он добавил, что юристы радостанции изучают вопрос, а также отметил, что это «юридическая коллизия, которую мы признаем, но которая возникла только сейчас».

Ранее Life сообщил о письме из Роскомнадзора, в котором говорилось о нарушении закона «О СМИ» в части структуры собственности юридического лица. Как сообщало издание, радиостанция нарушила статью 19.1 закона «О СМИ».

«Экспертиза материалов документов показала, что один из акционеров ЗАО «Эхо Москвы» имеет иностранную долю капитала 19,92%, что противоречит требованиям, установленным законом СМИ», — приводило издание выдержку из письма.

Роскомнадзор в письме дал срок до 15 февраля для устранения нарушений.