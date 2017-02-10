Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий рассказал, что компании, работающие в ЛНР, должны будут платить налоги, передает издание «Комментарии Луганск».

По его словам, компании должны до 31 марта «заключить договор с налоговыми агентами Луганской Народной Республики, предусматривающий уплату в бюджет республики налогов, сборов и других обязательных платежей». Если это не будет выполнено, то в компании введут временную администрацию.

«Но использовать такую возможность в пределах установленного срока смогут тоже не все нерезиденты. Республика никогда не пустит на свою землю тех, кто участвовал, оказывал содействие, пособничество в вооруженной агрессии против Луганской Народной Республики», — сказал Плотницкий.

В частности, он перечислил компании: Публичное акционерное общество «Алчевский металлургический комбинат», включая ПАО «Алчевсккокс», ООО ДТЭК «Свердловантрацит», ООО ДТЭК «Ровенькиантрацит», ПАО «Краснодонуголь», ЧАО «Аквасервис», ЧАО «Экоэнергия», Ветряной парк Краснодонский, Ветряной парк Лутугинский.