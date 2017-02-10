Правительство России выплатит 15 тысяч евро бизнесмену Амазаспу Абрамяну за неоказание надлежащей медицинской помощи в СИЗО №1 Перми.

На основании заключенного между российскими властями и Абрамяном мирового соглашения Европейский суд по правам человека прекратил разбирательство по жалобе пострадавшего. Об этом «Новой газете» сообщил руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков, представляющий интересы Абрамяна в ЕСПЧ.

В феврале 2015 года в Перми Амазаспа Абрамяна задержали по подозрению в совершении преступления. Срок ареста неоднократно продлевался судом.

У него выявили несколько тяжелых заболеваний — дорсопатию шейного и грудного отделов позвоночника (состояние, при котором происходит спазм артерии позвоночника и поступление крови в головной мозг сокращается), синдром плече-лопаточного переортроза шейного и грудного отделов позвоночника (изменение структуры тканей и функций плечевого сустава, что приводит к ограничению его функций и болевому синдрому) и т.д.

Врачи отмечали, что Абрамян нуждается в срочной операции. Начальник СИЗ0 №1 Перми заявил, что провести операцию в закрытом учреждении невозможно из-за ее сложности. Сотрудники изолятора также оказались неспособны обеспечить конвой на весь период лечения и постоперационной реабилитации (около 90 дней) в больнице, которая была готова принять пациента.

Амазасп Абрамян утверждал, что в следственном изоляторе он получал только обезболивающие. Эти препараты со своей задачей не справлялись, из-за чего мужчина испытывал сильные боли при любом положении (сидя, лежа, а тем более стоя на ногах).

В июне 2016 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Амазаспа Абрамяна на нарушение российскими властями статьи 3 Конвенции о защите прав человека основных свобод в части неоказания надлежащей медпомощи.

Правительству РФ был задан ряд конкретных вопросов. Вместо предоставления ответов в сентябре российские чиновники предложили заключить мировое соглашение с заявителем, фактически признав нарушение Конвенции. Сумма предложенной компенсации составила 15 тысяч евро.

За последнюю неделю это не первый подобный случай: в Петербурге в смерти онкобольной заподозрили тюремных врачей, а 7 февраля ЕСПЧ обязал Россию выплатить девяти осужденным 90 тысяч евро за ненадлежащие условия содержания в колонии.

Мария Константиниди