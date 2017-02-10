Заместитель главы профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в разговоре с «Новой газетой» прокомментировал решение Конституционного суда о пересмотре статьи 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения митингов, пикетов и шествий).

«Я считаю, что это движение в правильном русле. Я бы даже предложил декриминализировать эту статью, она по степени общественной опасности не тянет на уголовную», — сообщил Емельянов.

Он также отметил, что скорость принятия решения по законопроекту будет зависеть от решения правящей партии, так как за «Единой России» в этой Думе конституционное большинство.

Емельянов подчеркнул, что при наличии политической воли решение по пересмотру статьи может быть принято до конца текущей законодательной сессии, но при этом конкретные сроки называть не стал.

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Статья 212.1 была внесена в Уголовный кодекс в 2014 году. Участник митингов на Болотной площади Ильдар Дадин, решение о пересмотре приговора которого КС вынес 10 февраля, был первым человеком которого осудили по этой статье.

Мария Константиниди