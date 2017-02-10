Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина руководителем Федерального агентства по надзору в сфере транспорта, передает РИА Новости.

«С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне, были министром регионального развития, но и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора», — сказал Медведев.

В понедельник, 6 декабря, Виктор Басаргин, занимавший пост губернатора с 2012 года, заявил о досрочном сложении своих полномочий. Исполняющим обязанности губернатора Пермского края стал Максим Решетников.

Ранее «Ведомости» сообщили о возможной отставке глав пяти регионов. В их числе был Виктор Басаргин. Источник издания также рассказал, что досрочно свой пост могут покинуть губернаторы Карелии (глава региона Александр Худилайнен), Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областях, а также Бурятии (Вячеслав Наговицын).