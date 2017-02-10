Итальянское правительство заподозрило Россию в продолжительных хакерских атаках, сообщает The Guardian.

По мнению правительства Италии, российские хакеры стояли за атакой электронной почты, которая длилась четыре месяца.

Правительство Италии официально подтвердило, что нападение произошло весной прошлого года и продолжалась более четырех месяцев. Однако хакерам не удалось проникнуть в защищенное соединение электронной почты министра внутренних дел, Паоло Джентилони.

Официально правительство Италии не подтвердило причастность Российских властей к инциденту, однако два собеседника The Guardian сообщили, что за атаками стоят российские власти.

После обнаружения атаки правительство Италии изменило внутреннюю структуру сайта, снабдило его дополнительными инструментами защиты.

Ранее российских хакеров обвинили в кибератаках на ОБСЕ. В результате они получили доступ к электронной почте и личным файлам сотрудников организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.