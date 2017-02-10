09.02.17
Лекция директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева «А есть ли деньги?» Регистрация
Главе карельского «Мемориала» Дмитриеву продлили арест
Городской суд Петрозаводска продлил арест главе карельского правозащитного общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву, который является фигурантом дела о детской порнографии.
Он станется под стражей до 12 марта 2017 года.
Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте взяла под контроль дело в отношении Дмитриева.
«Вчера мы посетили прокуратуру, органы опеки, встречались с адвокатом и разговаривали с родственниками Юрия Дмитриева. Впечатление, по имеющимся документам, что дело, мягко говоря, носит надуманный характер. Сейчас идут следственные мероприятия, скоро дело отправится в суд, но будем очень надеяться на беспристрастность его рассмотрения», — сообщил член совета Сергей Кривенко.
Напомним, Юрия Дмитриева задержали в декабре 2016 года по обвинению в изготовлении и распространении детской порнографии. Как выяснилось, дело завели из-за фотографий в медицинском «Дневнике здоровья» его приемной дочери. До ареста Дмитриев проживал вместе со своей гражданской женой и приемной 11-летней дочерью. Он останется под арестов до середины февраля. Сам Дмитриев в зале суда назвал обвинение «сюрреализмом» и «заказухой».
В январе писатели, журналисты, режиссеры, правозащитники, политики, политологи и деятели наук обратились с открытым письмом в защиту Дмитриева.
«Мы полагаем, что арест Дмитриева — политически мотивированное преследование с целью опорочить его доброе имя, остановить его правозащитную деятельность и деятельность общественной организации, которую он возглавляет», — убеждены авторы письма.
Подписанты требуют изменить меру пресечения для Дмитриева, остановить «развязанную в СМИ кампанию по шельмованию» и провести независимое расследование.