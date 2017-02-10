Городской суд Петрозаводска продлил арест главе карельского правозащитного общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву, который является фигурантом дела о детской порнографии.

Он станется под стражей до 12 марта 2017 года.

Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте взяла под контроль дело в отношении Дмитриева.

«Вчера мы посетили прокуратуру, органы опеки, встречались с адвокатом и разговаривали с родственниками Юрия Дмитриева. Впечатление, по имеющимся документам, что дело, мягко говоря, носит надуманный характер. Сейчас идут следственные мероприятия, скоро дело отправится в суд, но будем очень надеяться на беспристрастность его рассмотрения», — сообщил член совета Сергей Кривенко.

Напомним, Юрия Дмитриева задержали в декабре 2016 года по обвинению в изготовлении и распространении детской порнографии. Как выяснилось, дело завели из-за фотографий в медицинском «Дневнике здоровья» его приемной дочери. До ареста Дмитриев проживал вместе со своей гражданской женой и приемной 11-летней дочерью. Он останется под арестов до середины февраля. Сам Дмитриев в зале суда назвал обвинение «сюрреализмом» и «заказухой».

В январе писатели, журналисты, режиссеры, правозащитники, политики, политологи и деятели наук обратились с открытым письмом в защиту Дмитриева.

«Мы полагаем, что арест Дмитриева — политически мотивированное преследование с целью опорочить его доброе имя, остановить его правозащитную деятельность и деятельность общественной организации, которую он возглавляет», — убеждены авторы письма.

Подписанты требуют изменить меру пресечения для Дмитриева, остановить «развязанную в СМИ кампанию по шельмованию» и провести независимое расследование.