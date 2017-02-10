Биатлонистку Екатерину Глазырину и бегунью Марию Савинову отстранили от соревнований, сообщает Р-Спорт.

Решение по временному отстранению Глазыриной принял Международный союз биатлонистов (IBU), основываясь на данных экспертизы WADA. Решение IBU вступает в силу 10 февраля.

В декабре WADA представила вторую часть своего доклада, на основании которого передало IBU список из 31 российского биатлонсита, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Бегунья Мария Савинова была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка также будет лишена всех заработанных ею медалей в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, в том числе золотой Олимпийской медали, завоеванной ею в Лондоне.

Читайте также Новый доклад Ричарда Макларена из WADA о системе допинга в российском спорте. Главное

В первой части своего доклада, опубликованного в прошлом году, WADA рекомендовала пожизненно отстранить от соревнований нескольких российских легкоатлеток за нарушение антидопинговых правил перед лондонской Олимпиадой.