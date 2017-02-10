Партия народной свободы намерена выдвинуть кандидата в выборах на пост губернатора Ярославской области, сообщается на странице партии в фейсбуке.

«"Партия народной свободы" намерена участвовать в выборах губернатора Ярославской области. Решение было принято на Федеральном политсовете партии в пятницу, 10 февраля. Кандидатом от "Парнас" политсовет одобрил действующего депутата Ярославской городской думы Сергея Балабаева», — сказано в заявлении.

Также сообщается, что данное решение было принято пятницу федеральным политсоветом партии.

Выборы нового губернатора пройдут 10 сентября 2017 года. Прежний губернатор Сергей Ястребов покинул свой пост 28 июля 2016 года. Его место занял Дмитрий Миронов, которого в декабре 2015 года назначили заместителем министра внутренних дел.