Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в разговоре с «Новой газетой» отверг обвинения в нарушении ПДД, назвав инцидент «несчастным случаем».

Как сообщил Варшавер, в соответствии с пунктом 9.9 правил дорожного движения (допускает подъезд по кратчайшему пути машин, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек — ред.), его машина имела право находиться на тротуаре, так как производилась погрузка коробок с буклетами.

Он отметил, что весь процесс занял не более 3 минут, после чего он вернулся в машину к водителю. По словам директора театра, некий молодой человек встал перед машиной и начал снимать ее, говоря о том, что водитель нарушает правила ПДД.

«Тогда я вышел из машины и пошел на него. Он, видимо, испугался, но у меня не было и мысли как-то его обидеть, тем более ударить», — уточняет Варшавер.

На вопрос о номерах с буквами АМР Марк Варшавер ответил, что это «просто красивый номерок для девочек», и никакого реального значение такие номера не имеют.

Утром 10 февраля столичная Госавтоинспекция подтвердила, что выясняет обстоятельства нарушения ПДД машиной с номерами АМР. Видео происшествия появилось в социальных сетях ночью.

Мария Константиниди