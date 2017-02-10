В Лос-Анджелесе задержали гражданина России Александра Твердохлебова, которого подозревают в кибератаках на американские банки, сообщает Daily Beast.

Мужчину задержали ранним утром 1 февраля. Его подозревают в хищении средств в 2009-2010 годах с использованием 10 000 взломанных компьютеров.

На банковских счетах Твердохлебова и при обыске его квартиры в Калифорнии спецслужбы обнаружили около 272 тысяч долларов.

Сообщается, что секретные службы нашли Твердохлебовас помощью мониторинга ICQ-аккаунта Вадима Полякова, которого в 2016 году приговорили к четырем годам лишения свободы за кибермошенничество.

Согласно материалам дела, Твердохлебов в 2009 году получил гражданство США благодаря браку с американкой. Впоследствии пара разошлась.

Напомним, российских хакеров заподозрили в кибератаках на МИД Италии. По сообщению правительства, электронная почта министра внутренних дел подвергалась нападениям в течение четырех месяцев.