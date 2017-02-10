09.02.17
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Против Михаила Деля возбудили новое уголовное дело
Юлия РепринцеваКорреспонент
Против Михаила Деля, опекуна восьмерых детей из Зеленограда, возбудили новое уголовное дело — о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ), сообщил «Новой газете» адвокат Иван Павлов.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о декриминализации побоев. Напомним, ранее против Михаила Деля было возбуждено дело именно по статье о побоях (ст. 116 УК РФ). Как пояснил Павлов, дело о побоях теперь должно быть закрыто за отсутствием состава преступления.
«Атака на семью Дель продолжается», — отметил защитник.
В настоящий момент в суд подан иск на признание незаконным лишения опекунства. Другой — на незаконное изъятие детей — супруга Михаила Светлана Дель ранее отказалась подавать.
В январе столичные органы опеки изъяли 13 детей у семьи Дель после того, как один из сотрудников детского сада сообщил о следах побоев у одного из детей.
В феврале стало известно, что отнятые у семьи Дель приемные дети оказались в базе на усыновление. На сайте размещены анкеты четырех детей. При этом в графе «наличие братьев и сестер» указано «нет».