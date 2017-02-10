Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий число лиц, которые могут стать учредителями СМИ, сообщается в базе законопроектов.

Если законопроект будет принят, то учредителями СМИ не смогут стать лица, которые имеют непогашенную судимость за преступления против конституционного строя или имеют судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с экстремистской деятельностью или нарушением закона «О СМИ».

Поправки также позволят отказывать в регистрации и отзывать разрешение на деятельность СМИ, если оно не соблюдает антиэкстремистское законодательство.

Кроме того, в законопроекте предлагается обязать зарубежные периодические печатные издания выплачивать государственную пошлину за выдачу разрешений на их распространение в России. Такие разрешения выдает Роскомнадзор.

Рассматриваемый законопроект внесет поправки в закон «О СМИ». На данный момент учреждать СМИ не имеют права граждане, отбывающие наказание, несовершеннолетние и иностранцы.