Депутат Госдумы Наталья Поклонская просит проверить движение «Христианское государство — Святая Русь», пригрозившее поджигать кинотеатры за показ фильма Алексея Учителя «Матильда», на экстремизм. Соответствующий запрос она направила в Главное управление по противодействию экстремизму МВД России, сообщает телеканал «Дождь».

Как сообщила Поклонская, она ничего не слышало о движении «Христианское государство — Святая Русь», его участники к ней не обращались. В своем заявлении она просит «провести проверку на предмет существования такого движения», а также на предмет наличия угроз экстремистского характера. При этом в разговоре с «Дождем» она отметила, что движение нельзя считать православным.

Ранее Поклонская дважды писала депутатские запросы с просьбой проверить фильм «Матильда». После того, как прокуратура Санкт-Петербурга, изучив трейлер, не выявила нарушений, Поклонская попросила Генпрокуратуру России проверить финансирование и сценарий фильма. К проверке она попросила привлечь экспертную комиссию из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов).

Движение «Христианское государство — Святая Русь» разослало в кинотеатры письмо с требованиями отказаться от показа «Матильды». В противном случае пообещало, что «кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди».

Режиссер обратился в Генпрокуратуру с просьбой оградить творческий коллектив фильма от «действий лиц экстремистской направленности» и провести проверку деятельности организаци.и В том же заявлении он попросил защитить создателей фильма и от «клеветнических измышлений» самой Поклонской.

В Кремле назвали недопустимыми угрозы режиссеру «Матильды». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указаное движение не зарегистрировано в Минюсте. поэтому в данном случае «речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов».

Фильм «Матильда» повествует о романе еще не вступившего на престол Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.