Арбитражный суд Москвы отклонил жалобу Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) на решение Рособрнадзора о приостановке действия лицензии, сообщается на сайте университета.

«Несмотря на активные прения суд не поддержал доводы университета о том, что на 16 сентября 2016 г. нами было исполнено первое предписание в части, касающейся оспариваемых университетом вопросов (спортзал, аттестация, преподаватели-практики)», — сказано в сообщении.

Европейский университет будет обжаловать это решение. Также была подана жалоба на решение Рособрнадзора, который установил, что его предписания не были выполнены в установленный срок.

«Иск зарегистрирован, но заседание пока не назначено», — отметили в университете.

Ранее Европейский университет получил в рейтинге Министерства образования и науки России первое место сразу по двум показателям — научно-исследовательской работе (НИР) и финансовой деятельности.

Лицензию ЕУСПб приостановили 9 декабря 2016 года по итогам проведенных летом проверок. Первые предписания Рособрнадзора университет исполнил. Однако затем ведомство выпустило повторное предписание, в котором указывало на четыре неисполненных пункта.

13 декабря университет возобновил занятия, добившись к тому времени отмены отзыва лицензии на время рассмотрения дела.

К университету также подан иск о выселении из занимаемого особняка в Санкт-Петербурге в связи с несоблюдением условий договора в части требований по охране памятников истории и культуры. В университете объяснили, что городские власти были недовольны перепланировкой в здании.

Европейский университет, созданный в 1994 году, специализируется на гуманитарных и социальных науках. В его попечительский совет входят бывший глава Минфина Алексей Кудрин и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.