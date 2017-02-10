Премьер Польши Беата Шидло пострадала в результате ДТП с участием ее кортежа под Краковом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя правительства, сделанное на общественном телевидении Польши.

Инцидент произошел в Освенциме. Сразу в несколько автомобилей из кортежа премьера врезался лимузин, который выезжал с второстепенной дороги.

Премьера госпитализировали, в настоящее время Шидло осматривают врачи. По словам представителя кабмина, «ничего серьезного с премьер-министром не произошло», Шидло отделалась ушибами и синяками.

Вместе с тем серьезную травму ноги получил сотрудник охраны правительства. У него, предположительно, перелом.

На месте аварии работает полиция.