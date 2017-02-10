Музей движущегося изображения в Нью-Йорке закрыл инсталляцию, выражающую протест против президента США Дональда Трампа, поскольку, как заявили в учреждении, она угрожает общественной безопасности.

В музее была выстелена инсталляция «HEWILLNOTDIVIDE.US» («Он не разделит нас»). Ее соавтором является американский актер Шайа ЛаБаф.

Он вместе с двумя другими авторами в день инаугурации Трампа установил на стене музея камеру. Она вела запись в прямом эфире, видео транслировалась на сайте акции. Любой желающий, стоя перед камерой, мог повторять фразу «Он не разделит нас». Предполагалось, что акция будет продолжаться в течение всего срока Трампа.

В заявлении на сайте музея сказано, что инсталляция начала свою работу конструктивно, однако затем последовал арест одного из художников. Как сообщает Reuters, ЛаБафа арестовали 26 января после ссоры с 25-летним мужчиной. Это произошло у музея.

Кроме этого, в течение работы инсталляции произошли «десятки задержаний», а полиция дежурила у музея «24 часа в сутки». Эти инциденты поставили под сомнение необходимость в выставке, отметили в музее.

После этого на сайте акции появилась надпись: «Музей оставил нас», и сообщение о том, что художники не бросили проект. Лабаф репостнул в своем твиттере это сообщение.