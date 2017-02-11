Россия рассматривает возможность выдать бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена властям США. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в разведке.

Телеканал отмечает, что такой вариант рассматривается в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу. По словам высокопоставленного источника в администрации США, который знаком с «особо конфиденциальными разведданными », передача Сноудена может стать возможностью «заслужить расположение» нового президента.

Сам Сноуден заявил, что если российские власти выдадут его, то это будет доказательством тому, что у него никогда не было связей с российскими спецслужбами.

«Ни одна страна не выдает работающих на нее шпионов, поскольку после этого все будут опасаться, что они будут следующими», — написал он в твиттере.

Напомним, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден проживает в России с 2013 года. В США Сноудену предъявили обвинения в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Еще во время предвыборной гонки Дональд Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призывал Россию экстрадировать его.

«Если Россия уважает нас как страну, она должна вернуть его»,— заявил тогда Трамп.

В 2016 году Сноуден заявил, что готов вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства» и просил президента Барака Обаму о помиловании.