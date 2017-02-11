Чеченцы, отправившиеся в Алеппо в составе батальона военной полиции Минобороны России, предварительно прошли подготовку, которая поможет им налаживать контакт с населением Сирии. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в задачи полицейских в Сирии входит сохранение мира на освобожденных территориях арабской республики.

«Татары, русские, чеченцы — они вместе защищают там мусульман. Они не дают разным течениям ссорить народ между собой», — приводит слова Кадырова РИА Новости.

Глава республики отметил, что все бойцы из Чечни прошли усиленную военную подготовку.

«У них есть не только теория, но и практика. Они знают, как выявлять, знают, как найти общий язык с народом. Исходя из этого они и были выбраны, исходя из той работы, которая была проведена», — добавил Кадыров.

Напомним, Кадыров подтвердил факт об отправки в Сирию чеченских военнослужащих в январе этого года.

Ранее «Новая газета» писала о подготовке для участия в операции в Сирии военнослужащих этнического батальона 46 ОБРОН Нацгвардии, базирующейся в Чеченской республике. А также о том, что для участия в операции в Сирии рекрутируют сотрудников чеченской полиции и отвечает за рекрутинг депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Факт подготовки чеченских военнослужащих Нацгвардии после публикации «Новой газеты» никто ни опроверг: ни Кадыров, ни Министерство обороны, ни Национальная гвардия. Хотя «Новая газета» в публикации представила анализ федерального законодательства, согласно которому отсутствуют законные основания для отправки в Сирию военнослужащих Национальной гвардии.