Администрация президента США Дональда Трампа провела серию депортаций нелегальных мигрантов по всей стране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на службу иммиграции и таможенного контроля.

Как отмечает издание, волна депортации началась на фоне приостановления указа об ужесточении миграционной политики. Постановление суда не запрещает высылать из страны тех мигрантов, которые проживают в США нелегально.

С 6 февраля миграционные власти задержали сотни людей в нескольких штатах. В частности, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) были задержаны 160 человек. По словам адвокатов, большая часть задержанных, вероятнее всего, будет депортирована.

Накануне Апелляционный суд в США признал основания для приостановки действия указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики законными.

«Правительство не смогло привести серьезных обоснований, что введение запрета на въезд мигрантов из семи стран оправдывается соображениями национальной безопасности. Вместо того, чтобы предоставить доказательства, Белый дом занял позицию, согласно которой мы вообще не должны оценивать это решение», — заявили в суде.

Дональд Трамп назвал решение суда политическим и пообещал, что его администрация в итоге выиграет дело.

Указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США, был подписан в конце января. Он привел к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама. Для России последствием указа стало ужесточение правил выдачи виз.