Глава корпорации Apple Тим Кук призвал правительства всех стран и технологические компании бороться с фальшивыми новостями, которые вводят общество в заблуждение. Это заявление он озвучил в интервью изданию The Telegraph.

Кук заявил, что рост числа не соответствующих действительности новостей является глобальной проблемой и требует серьезных мер. По словам главы Apple, сейчас фейковые новости могут оказывать серьезное влияние на жизнь общества и, в частности, на избирательные кампании.

«Нам, технологичным компаниям, необходимо создать инструменты которые позволят снизить громкость фальшивых новостей. Мы должны сократить число такх сообщений без нарушения права свободы слова и прессы, но мы также должны помочь читателям. Слишком многие из нас сейчас в рядах тех, кто высказывают жалобы, но не знают, что делать»,— заметил Кук.

Глава Apple считает, что в мире должно начаться массовое движение по повышению уровня осведомленности людей о той угрозе, которая может исходить от фейковых новостей. По мнению Кука, обучение методам борьбы с подобной угрозой «должно быть интегрировано в школьное образование и в само общество».

Накануне социальная сеть Facebook объявила о сотрудничестве с восемью французскими медиакомпаниями, чтобы проверять и фильтровать фейковые публикации в преддверии президентских выборов по Франции.

Подобный инструмент был запущен в США в конце 2016 года после многочисленных скандалов, связанных с влиянием недостоверных новостей на результаты президентских выборов.