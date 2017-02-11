Прокуратура и администрация Ялты готовы платить гражданам за сообщения о фактах коррупции. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе администрации города.

«15 000 рублей в виде единоразовой выплаты получит человек, сообщивший о коррупционном нарушении, по которому будет принято решение о наложении административного штрафа, 20 000 рублей — сообщивший о коррупционном преступлении небольшой тяжести», — рассказали в администрации.

Для уведомивших правоохранительные органы о совершении преступления средней тяжести предусмотрено вознаграждение 40 000 рублей. За информацию о тяжких и особо тяжких коррупционных преступлениях выплатят 60 000 и 100 000 рублей соответственно.

Информаторы смогут получить выплату только в том случае, если их информация пройдет проверку на соответствие действительности, а в отношении подозреваемого вступит в законную силу решение суда.

Вознаграждения планируется выплачивать из средств муниципального бюджета.