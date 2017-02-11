Президент России Владимир Путин предложил запретить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) раскрывать информацию о своей службе в интернете и в СМИ. Соответствующий законопроект президент внес на рассмотрение Госдумы.

Глава государства предлагает внести изменения в закон «О государственной охране». Сотрудникам ФСО могут запретить размещать в СМИ и интернете информацию, включая фото- и видеоматериалы, о себе и «других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны».

Помимо этого, законопроект предлагает разрешить ФСО временно запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах.

Законопроект, помимо прочего, уточняет порядок применения сотрудниками ведомства физической силы, спецсредств и оружия. Сотруднику ФСО разрешается применить оружие, если задерживаемое лицо попытается «приблизиться к сотруднику органов государственной охраны, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию».

При крайней необходимости сотрудникам органов госохраны также предлагают разрешить использовать любые подручные средства, в том числе транспортные.