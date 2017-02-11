Спецслужбы США частично подтвердили достоверность сведений из доклада, в котором говорится о наличии у российской разведки компромата на президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке и правоохранительных органах.

Собеседники утверждают, что им удалось получить некую информацию о переговорах высокопоставленных российских чиновников и других российских лиц, однако о каких именно разговорах идет речь не уточняется.

По словам источников, часть деталей из доклада о связях Трампа с Россией действительно имеют подтверждение, при этом подлинность «непристойных вещей» из досье спецслужбы не подтвердили.

Напомним, 10 января телеканал CNN сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией так называемого «компромата» на президента США Дональда Трампа. Вечером в тот же день BuzzFeed опубликовал документ, который, как утверждают в интернет-издании, послужил основой для этого отчета.

По информации The Wall Street Journal, доклад подготовила фирма Orbis Business Intelligence, директором которой является бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.

Трамп назвал статью лживой и заявил, что публикация Buzzfeed нарушает журналистскую этику. По мнению будущего президента, статья является примером «охоты на ведьм».

В Кремле также опровергли информацию о наличии некоего компромата на избранного президента США, назвав это «абсолютным вымыслом».