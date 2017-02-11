Сообщения о возможной выдаче Соединенным Штатам бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена являются «обычными спекуляциями». Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена.

«У России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры - обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное», - приводит слова адвоката Интерфакс.

По словам Кучерены, Эдвард Сноуден живет на территории России абсолютно законно и имеет вид на жительство. Адвокат считает, что в СМИ появились сообщения о возможной выдаче Сноудена потому, что «кому-то в Вашингтоне, США очень хочется, чтобы ни в чем не виновного человека отдали в Соединенные Штаты».

«Россия не торгует людьми и правами человека, хотя американские спецслужбы постоянно пытаются втягивать нас в различные провокации», — сказал Кучерена.

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Ранее в субботу телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что Россия рассматривает возможность выдать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена властям США. Телеканал отмечал, что такой вариант рассматривается в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу.

Сам Сноуден, комментируя публикации СМИ, заявил, что если российские власти выдадут его, то это будет доказательством тому, что у него никогда не было связей с российскими спецслужбами.

«Ни одна страна не выдает работающих на нее шпионов, поскольку после этого все будут опасаться, что они будут следующими», — написал он в твиттере.

Напомним, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден проживает в России с 2013 года. В США Сноудену предъявили обвинения в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Еще во время предвыборной гонки Дональд Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призывал Россию экстрадировать его.

«Если Россия уважает нас как страну, она должна вернуть его»,— заявлял тогда Трамп.