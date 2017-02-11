Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о наименовании пяти безымянных ранее островов Курильской гряды. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Островам присвоили имена военных и государственных деятелей. Один из них назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного совета СССР Андрея Громыко, другой – в честь бывшего главы Сахалинской области Игоря Фархутдинова. Еще двум островам присвоили имена генералов Кузьмы Деревянко, подписавшего акт о капитуляции Японии в 1945 году, и Алексея Гнечко, возглавлявшего подготовку и проведение десантной операции советских войск на северные и средние Курильские острова в августе 1945 года.

Также премьер распорядился назвать один из островов именем первой в мире женщины - капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

Как отмечает ТАСС, предложения по наименованию островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества. По словам председателя Сергея Пономарева, в ближайшее время другим безымянным островам Курильской гряды будут даны наименования.