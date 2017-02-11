Общий убыток семи стадионов, строящихся к Чемпионату мира по футболу 2018 года, за три года может превысить 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на экспертные оценки, подготовленные к обсуждению в профильных ведомствах.

При негативном сценарии в год проведения чемпионата убытки от стадионов превысят 1 млрд рублей, в 2019 году – 900 млн, в 2020 – около 500 млн рублей. Это случится, если ни на один из стадионов сразу после чемпионата не придут титульные спонсоры, а доходы от аренды помещений на всех стадионах не превысят 300 млн рублей в год.

По базовому сценарию в 2018 году убытки составят около 1 млрд рублей, а на окупаемость стадионы выйдут только к 2022 году. По самому благоприятному прогнозу стадионы выйдут «в плюс» уже в 2019 году.

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Напомним, бюджет на подготовку к Чемпионату мира по футболу в последней редакции составляет 638,84 млрд рублей, из при этом из федерального бюджета выделят 350,45 млрд.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.