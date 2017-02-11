Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.



«Обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны конкретные отыскиваемые объекты и данные, служащие основанием для проведения обыска», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно тексту документа, не допускается изъятие адвокатского досье при обыске, фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов этого досье.

Кроме того, предусматривается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положением о гарантированном участии адвоката в следственных действиях, производимых по его ходатайству и ходатайству подозреваемого или обвиняемого.



Статья 58 УПК должна быть дополнена положением о невозможности отказа стороне защиты в привлечении к участию в производстве по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, «входящих в его профессиональную компетенцию».

25 января стало известно о случае нарушения прав адвоката Николая Полозова, который защищает в суде интересы заместителя председателя меджлиса крымско-татарского народа (организация признана в России экстремистской, а ее деятельность запрещена) Ильи Умерова. Адвоката задержали накануне судебного заседания и доставили на допрос в качестве свидетеля по делу его подзащитного.