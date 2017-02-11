Мэра одного из районов Иркутской области арестовали на два месяца
Суд отправил под арест мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко, передает РИА Новости.
«Суд избрал по ходатайству следствия для Величко меру пресечения в виде ареста на два месяца», — сказал агентству представитель суда города Тайшета.
Величко подозревают в мошенничестве. По данным прокуратуры, четыре муниципальные артезианские скважины незаконно были переданы в собственность частной компании ООО «ВАВ». При этом скважины были сделаны мэрией Тайшета за счет бюджетных средств в 3,2 миллиона рублей. За их эксплуатацию «ВАВ» получала от «Байкалэнерго» 15 миллионов рублей ежегодно.
9 февраля Александра Величко задержали на рабочем месте. Там были проведены обыски.
Ранее в феврале по подозрению в получении взятки задержали мэра Казачинско-Ленского района Иркутской области Александр Абраменко и его первого заместителя Артема Амосова. При обыске дома у заммэра нашли более 2,5 млн рублей.