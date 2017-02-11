Суд отправил под арест мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко, передает РИА Новости.

«Суд избрал по ходатайству следствия для Величко меру пресечения в виде ареста на два месяца», — сказал агентству представитель суда города Тайшета.

Величко подозревают в мошенничестве. По данным прокуратуры, четыре муниципальные артезианские скважины незаконно были переданы в собственность частной компании ООО «ВАВ». При этом скважины были сделаны мэрией Тайшета за счет бюджетных средств в 3,2 миллиона рублей. За их эксплуатацию «ВАВ» получала от «Байкалэнерго» 15 миллионов рублей ежегодно.

9 февраля Александра Величко задержали на рабочем месте. Там были проведены обыски.

Ранее в феврале по подозрению в получении взятки задержали мэра Казачинско-Ленского района Иркутской области Александр Абраменко и его первого заместителя Артема Амосова. При обыске дома у заммэра нашли более 2,5 млн рублей.