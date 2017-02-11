ФСБ признала потерпевшим по делу проекта «Шалтай-Болтай» директора проектов в сфере ЖКХ Сбербанка Евгения Кислякова. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, Кисляков единственный потерпевший в рамках дела участников хакерской группы.

По версии следствия, в феврале 2016 года Владимир Аникеев вместе с соучастниками, используя вредоносные программы, получили неправомерный доступ к почтовому ящику банкира, скачали личную и служебную переписку, а потом разместили ее в интернете. Украденные у Кислякова данные были обнаружены на одном из носителей, изъятых у Аникеева после задержания осенью 2016 года.

Как отмечает агентство, установить потерпевших по делу сложно, так как те, чью переписку публиковал «Шалтай-Болтай» отрицают, что это содержимое их почтовых ящиков.

Ранее в четверг двое участников «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали свою вину.

В настоящее время следствие устанавливает других участников хакерской группы. Срок следствия продлен до 7 апреля.