Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что информация о выдаче Эдварда Сноудена, появившаяся в СМИ, связана с давлением на новую администрацию президента США. Об этом она написала на личной странице в фейсбуке.

«Всё это не заявления представителей спецслужб, а информация телеканалов NBC и CNN со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах. Разница существенная, но только для специалистов. Для возмущения общественного мнения и поддержания градуса вполне годная технология. Очевидно, что давление на новую администрацию со стороны политических оппонентов внутри США продолжается, торг в разгаре», — написала она.

По мнению Захаровой, внешнеполитическая доктрина Белого дома до сих пор не сформирована.

именно потому, что новой администрации «просто не дают работать».

Ранее в субботу телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что Россия рассматривает возможность выдать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена властям США. Телеканал отмечал, что такой вариант рассматривается в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу.

Сам Сноуден, комментируя публикации СМИ, заявил, что если российские власти выдадут его, то это будет доказательством тому, что у него никогда не было связей с российскими спецслужбами.

«Ни одна страна не выдает работающих на нее шпионов, поскольку после этого все будут опасаться, что они будут следующими», — написал он в твиттере.

Адвокат Анатолий Кучерена назвал сообщения о выдаче США Сноудена «обычными спекуляциями.

«У России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры - обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное», - приводит слова адвоката Интерфакс.

Напомним, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден проживает в России с 2013 года. В США Сноудену предъявили обвинения в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Еще во время предвыборной гонки Дональд Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призывал Россию экстрадировать его.